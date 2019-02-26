Ваш проводник в мире киберспорта

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Узнавайте первыми о всех киберспортивных событиях, не покидая eForce приложения. У нас самое широкое покрытие киберспорт-событий. Вся информация в приложение обновляется в режиме реального времени.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МАТЧА

Подписывайтесь на турниры или конкретные матчи и получайте уведомление заблаговременно перед началом матча, а также о его финальном счете.