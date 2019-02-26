Ваш проводник в мире киберспорта

eForce
Узнавайте первыми о всех киберспортивных событиях, не покидая eForce приложения. У нас самое широкое покрытие киберспорт-событий. Вся информация в приложение обновляется в режиме реального времени.
Подписывайтесь на турниры или конкретные матчи и получайте уведомление заблаговременно перед началом матча, а также о его финальном счете.
В разделе статистики собрана вся аналитика, необходимая для полноценного анализа матча. Вы сможете там найти результаты предыдущих встреч, форму команд, заявленный состав, лучшие карты и многое другое.
Смотрите киберспортивные события онлайн, непосредственно в eForce приложении. А благодаря нашей интеграции с Twitch.tv, вы сможете сэкономить время, посмотрев только основные моменты (highlights) по окончанию матча.
Рынок киберспорта не стоит на месте, развиваясь очень динамично. Новые игры выходят довольно часто и становятся трендами. Не расстраивайтесь, если вы не нашли информацию о своей любимой игре в нашем приложении, просто напишите нам и, возможно, вы очень скоро увидите ее в списке поддерживаемых игр.