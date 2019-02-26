eForce

Ваш проводник в мире киберспорта

Coming soon on App Store Coming soon on Google Play

Следите за своими любимыми командами
и турнирами в реальном времени

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Узнавайте первыми о всех киберспортивных событиях, не покидая eForce приложения. У нас самое широкое покрытие киберспорт-событий. Вся информация в приложение обновляется в режиме реального времени.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЕ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МАТЧА

Подписывайтесь на турниры или конкретные матчи и получайте уведомление заблаговременно перед началом матча, а также о его финальном счете.

АНАЛИЗИРУЙТЕ МАТЧИ ИСПОЛЬЗУЯ EFORCE СТАТИСТИКУ

В разделе статистики собрана вся аналитика, необходимая для полноценного анализа матча. Вы сможете там найти результаты предыдущих встреч, форму команд, заявленный состав, лучшие карты и многое другое.

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ СТРИМ ВНУТРИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Смотрите киберспортивные события онлайн, непосредственно в  eForce приложении. А благодаря нашей интеграции с Twitch.tv, вы сможете сэкономить время, посмотрев только основные моменты (highlights) по окончанию матча.

Получайте информацию о всех
киберспортивных событиях в одном месте

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КИБЕРСПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

Рынок киберспорта не стоит на месте, развиваясь очень динамично. Новые игры выходят довольно часто и становятся трендами. Не расстраивайтесь, если вы не нашли информацию о своей любимой игре в нашем приложении, просто напишите нам и, возможно, вы очень скоро увидите ее в списке поддерживаемых игр.

--> --> --> --> -->

eForce

Есть вопросы, жалобы или предложения?
Напишите нам!

Coming soon on App Store Coming soon on Google Play

Подписаться на обновления:

Контакты:

hello@eforce.app